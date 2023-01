Vialli, il messaggio di Agnelli e quella foto retrò che racconta tutto

TORINO - All'infinita lista di commoventi messaggi di saluto per Gianluca Vialli, scomparso quest'oggi all'età di 58 anni dopo una lunghissima battaglia contro il tumore al pancreas, si aggiunge anche il presidente dimissionario della Juventus Andrea Agnelli: "In certi momenti le parole non servono, questo è uno di quei momenti… grazie Luca, grazie di tutto", la didascalia scritta in un tweet sopra ad una foto che lo ritrae in maglia blucerchiata. Un vero e proprio cimelio 'donato' a tutti gli appassionati di calcio: scopriamo il motivo.