Nicolussi Caviglia, Fagioli, Miretti e Iling: Zauli racconta i segreti della giovane Juve

TORINO - Buongiorno Zauli, immaginiamo che vedere le partite della Juve in questa stagione per lei rappresenti una soddisfazione particolare...



«Sì... E’ una cosa quasi personale: hai il piacere di vedere ragazzi con cui hai condiviso uno, due, tre anni, ottenere grandi gratificazioni. Li hai visti più piccoli, che sognavano grandissimi risultati, e ora li vedi vivere qualcosa di eccezionale: stanno giocando nella Juventus e stanno dimostrando di avere dei valori. E questo mi rende proprio contento. Ho avuto la fortuna di allenare tre anni alla Juventus (uno la Primavera, due l’allora Under 23, oggi Next Gen, ndr) e si è sempre parlato del progetto di portare qualche ragazzo a completare la rosa della prima squadra: questo era il grande obiettivo di tutti quelli che lavoravano e lavorano a Vinovo. Un risultato che si era iniziato a vedere un po’ alla fine dell’anno scorso, ma soprattutto quest’anno. Ed è un grande risultato».



Uno dei giovani che si stanno mettendo più in luce è Fagioli, che lei aveva allenato prima in Primavera e poi nell’Under 23. Ci racconta la sua evoluzione, anche tattica?



«Intanto va detto subito che è dotato di talento evidente. Sta diventando un uomo sotto il profilo caratteriale e di approccio al lavoro, come è normale che accada. Nasceva trequartista perché tutti i ragazzi con qualità tecniche superiori inizialmente vengono messi davanti. Io penso che possa giocare in tutti i ruoli a centrocampo perché vede calcio, ha un dominio della palla molto importante e sa comportarsi bene anche vicino all’area avversaria».