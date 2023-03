Pogba-Dybala, il gesto di fine Roma-Juve e la nostalgia dei tifosi

ROMA - Scambio di maglia, abbracci e sorrisi. Finisce così Roma-Juventus per Pogba e Dybala . I due, compagni in bianconero nella stagione 2015-16, sono grandi amici e al termine del big match dell'Olimpico, vinto 1-0 dai giallorossi grazie al fendente dalla distanza di Gianluca Mancini , hanno scambiato qualche battuta facendo tornare alla mente dei tifosi della Vecchia Signora bei ricordi, quando i due si scambiavano il pallone ed esultavano per la stessa squadra.

Roma-Juventus: la partita di Dybala e Pogba

La Joya è partito nell'undici titolare di José Mourinho e dopo una prova evanescente ha lasciato il campo al 73' (Abraham al suo posto), il Polpo, invece, non ancora pronto per i 90', ha fatto il suo ingresso in campo al 77' al posto di Kostic. Dopo il lunghissimo infortunio nel precampionato che l'ha tenuto ai box per diversi mesi, il centrocampista francese ha fatto il suo esordio stagionale nel derby contro il Torino e pian piano sta ritrovando in ritmo partita. L'obiettivo è quello di rappresentare un'arma in più a disposizione di Allegri per il finale di stagione, dove la Juventus sarà impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia, dove sfiderà l'Inter in semifinale, ed Europa League (agli ottavi la Vecchia Signora se la vedrà contro il Friburgo).