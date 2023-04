Allegri, conferenza Inter-Juve: Vlahovic out, Pogba ci sarà, leggi tutto

TORINO - Archiviata la sconfitta - tra polemiche e rimpianti - contro il Napoli, la Juventus si rituffa sulla Coppa Italia. Domani sera, infatti, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, i bianconeri si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della competizione nella semifinale di ritorno contro l'Inter: si riparte dall'1-1 dell'andata. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Sarà una partita bellissima, entrambe ci giocheremo la finale. Dovrà essere una bellissima serata di sport e speriamo di andare in finale, faremo il possibile. La formazione? Sicuro gioca Perin. Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina in allenamento, domattina dovrò valutarlo, ma difficilmente sarà della partita. Miretti? Dopo un periodo di appannamento, che credo normale per un 2003 con più di 30 partite nella Juventus, sta tornando in una buona condizione. Così come Iling, che si fece male contro il Lecce, e adesso mi sembra di nuovo centrato. Fa parte di un percorso centrato per questi ragazzi. Pogba? Sta meglio, domani potrà fare un pezzetto di partita. Kostic e Chiesa? Stanno bene tutti. Milik? Ha fatto una buona partita, se ha recuperato può giocare. Kean? È fuori sicuro, scusate se me lo sono dimenticato. Speriamo di averlo a disposizione in una decina di giorni e poi domani mattina deciderò tra Chiesa, Milik e Di Maria, se giocano tutti e tre o solo due. Perché la partita può essere lunga e potrei aver bisogno di cambi. Da Di Maria mi aspetto quello che ha fitto fino ad ora, è un giocatore importante, straordinario nelle giocate, su cui ci appoggiamo molto. Lo ha dimostrato anche l'altra sera quando è entrato nell'ultima mezz'ora: non ha bisogno di 90' per decidere, gli basta anche mezz'ora.".