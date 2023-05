Chiellini: "Juve, tieni Rabiot! Altra categoria". E sulla difesa...

La Juventus è stata eliminata dal Siviglia in semifinale di Europa League , ma c'è chi, nonostante il ko, vede il bicchiere mezzo pieno soprattutto analizzando la fase difensiva. Giorgio Chiellini , infatti, ai microfoni di Sky commenta: "La fase difensiva ha fatto una prestazione importante in tutti i singoli, Bremer con qualche alto e basso abbastanza preventivabile in stagione, ma è un giocatore di livello internazionale. Gatti sta crescendo tantissimo, Danilo è un leader di questa squadra. La fase difensiva richiede tanta applicazione mentale perché comunque non avendo tanto campo alle spalle da difendere quello che conta è la posizione, la marcatura, stare sul pezzo, non riguarda solo i tre difensori, ma degli otto giocatori della fase difensiva, due solitamente vengono lasciati più liberi di recuperare e di pensare alle ripartenze".

Chiellini elogia Rabiot e Szczesny

L'ex capitano della Vecchia Signora spende poi parole al miele per Adrien Rabiot: "Anche oggi ha dimostrato di essere di un'altra categoria e la Juve deve provare in tutti i modi a tenerlo. Ha trascinato la squadra in lungo e in largo per 120', poteva segnare, ha fatto quell'assist strepitoso a Di Maria. Quest'anno ha dimostrato di essere un leader e il trascinatore di questa squadra. Non ha parole perché è un ragazzo che non parla tanto ma si esprime coi fatti. Purtroppo e in scadenza". Poi elogia anche Szczesny, autore di una grandissima prova: "Merita un 8. Purtroppo è una prestazione che non servirà a niente e che non verrà ricordata, ma oggi Tek ha veramente salvato la squadra in 3-4 occasioni. Negli ultimi anni comunque ci ha abituato bene".

