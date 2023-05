Ronaldo non dimentica Pinsoglio: il messaggio dopo il rinnovo con la Juve

Carlo Pinsoglio ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2025 . L'annuncio è arrivato nella giornata di giovedì con tanto di comunicato e foto con la maglia "celebrativa". Il portiere di Moncalieri, che dopo la trafila nelle giovanili è tornato a indossare la maglia bianconera nel 2017, oltre a essere un ottimo terzo è anche un grandissimo uomo spogliatoio. Celebre il suo motto "DaiUnPoeh", diventato ormai un must tra calciatori e tifosi. Sono stati tantissimi i colleghi, gli ex ed attuali compagni che hanno voluto condividere con lui la gioia per la notizia del prolungamento con la Vecchia Signora. Da Locatelli e Rabiot a Vlahovic e Cuadrado passando per Kostic, Paredes , Di Maria , il collega di ruolo Perin : una vera e propria ondata d'affetto ha travolto il classe '90.

Pinsoglio-Perin, il segreto dei portieri Juve: “Ecco il Pinsocottero”

Cristiano Ronaldo e il messaggio a Pinsoglio per il rinnovo con la Juve

Tra tutti i messaggi sui social, però, spicca quello di Cristiano Ronaldo, che si è voluto complimentare con l'ex compagno di squadra. Tra i due, come confessato dallo stesso Pinsoglio, si è venuto a creare un rapporto di grandissima stima e amicizia: scherzi, risate, feste, hanno condiviso tantissimi momenti all'interno e all'esterno dello spogliatoio negli anni torinesi del campione lusitano. In un giorno così importante per l'estremo difensore, anche se tramite Instagram e a tanti km di distanza, CR7 ha voluto far sentire la propria vicinanza rinnovando la propria ammirazione e commentando il post del portiere con un semplice "Grande". Una sola parola che fa però emergere un fatto inequivocabile: Cristiano Ronaldo non ha dimenticato Pinsoglio e i bei momenti vissuti insieme a Torino.

Il metodo Calvo: così sta cambiando faccia alla Juventus