Giustizia sportiva, l'idea di Abodi per riformarla. Ma la Juve ha già pagato

Dopo che la Cassazione ha stabilito che la Procura di Torino non aveva la competenza di indagare (e quindi intercettare) sulla Juventus; dopo che la Procura di Bologna non ha ravvisato illeciti in un pezzo piuttosto indicativo di quell’inchiesta (caso Orsolini) ; dopo che altre procure della Repubblica si sono lavate le mani e altre sonnecchiano per fattispecie identiche a quelle imputate alla Juventus (plusvalenze in particolare); dopo tutto questo, al ministro dello Sport Andrea Abodi è venuto in mente che le «diverse interpretazioni delle diverse procure della Repubblica» possono determinare delle «asimmetrie temporali» .

È un’osservazione corretta, forse solo un po’ asimmetrica temporalmente perché, nel frattempo, per via di quell’inchiesta di Torino che, in teoria, non sarebbe dovuta esistere, la Juventus ha pagato un conto da 100 milioni, non partecipa alla Champions League e ha visto la sua dirigenza sventrata.

Abodi, le parole sulla giustizia sportiva

Ieri pomeriggio, ospite di Emilio Mancuso alla Politica nel Pallone, il ministro ha toccato moltissimi argomenti, dallo sport nelle scuole (dopo la storica introduzione dello concetto di sport nella Costituzione) alla riforma della legge Melandri sui diritti tv («Da riformare») fino ai dialoghi arbitro-Var resi pubblici («Occasione di crescita culturale») e si è poi soffermato sui problemi della Giustizia Sportiva con un’idea originale. «La riforma della giustizia sportiva non può avvenire per via politica, ma attraverso un’autoanalisi e mettendosi in discussione. Il corpo normativo ha la sua validità, ma c’è qualcosa che non ha funzionato e noi faremo la nostra parte. Con il ministro della Giustizia Nordio stiamo lavorando a una serie di verifiche sulla possibilità di individuare una procura della Repubblica sulla quale concentrare tutti i procedimenti che riguardano la tematica sportiva, almeno per quel che riguarda gli sport a squadre professionistiche, per evitare che le diverse interpretazioni delle diverse procure della Repubblica determinino delle asimmetrie temporali che fanno comprendere che è necessaria uniformità di giudizio anche nelle tempistiche. Sarebbe un grande passo in avanti».