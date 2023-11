Juve-Cagliari, la formazione ufficiale di Allegri

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza la partita casalinga contro il Cagliari di Claudio Ranieri, ultima sfida di campionato prima della sosta di novembre per le nazionali. Dalle parole dell'allenatore bianconero sono arrivate indicazioni di formazione importanti. Le sue scelte dovranno naturalmente tenere conto della squalifica di Rabiot e degli infortuni di Danilo, De Sciglio, Alex Sandro e Weah. Di seguito la probabile formazione che scenderà in campo allo Stadium sabato 11 novembre alle ore 18.