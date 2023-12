Danilo, il Napoli in testa: la probabile formazione della Juventus

La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli nel big match dell'Allianz Stadium in programma venerdì alle 20:45. I bianconeri, reduci dal successo all'ultimo respiro in casa del Monza, vogliono ottenere i tre punti per continuare a mettere pressione all'Inter capolista che in questo turno affronterà l'Udinese al Meazza. Per la sfida contro la formazione di Mazzarri, sconfitta 0-3 al Maradona dai nerazzurri, Max Allegri potrà tornare a schierare dal primo minuto Danilo, capitano e punto fermo nello scacchiere bianconero.