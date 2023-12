"Allegri come Trapattoni ma ha un difetto, Juve più stanca senza coppe..."

«Non sono né pro né contro: analizzo la partita e la giudico, se ha giocato bene dico bene, se ha giocato male dico male. Giustamente Allegri ha un’altra visione perché fa un altro mestiere . Per me la Juve ha giocato benissimo contro la Lazio, buono è stato anche il primo tempo contro l’Udinese. Contro l’Inter posso dire che sia stata una bella partita? No, è stata vergognosa: ho visto solo due gol meravigliosi, da intenditore, le difese sono state brave perché non hanno fatto toccare palla agli attaccanti, però due lampi in 90’ sono troppo poco per divertirsi. Senza verticalizzazioni, senza i tagli per andare dentro e fare gol diventa una noia.ha ragione nel puntare sulla difesa e nel non badare al possesso palla, posso averlo anche del 20%, ma ogni volta che conquisto palla si va con il contropiede, invece vedo che i giocatori rallentano, alcuni non sanno cosa fare e altri, peggio ancora, passano la palla all’indietro. L’allenatore è importante ma sta anche nelle iniziative dei giocatori, sono giuste le parole di Ancelotti quando dice “In avanti i giocatori hanno piena libertà di muoversi secondo istinto e intelligenza”. Perciò non faccio le crociate contro questo giocatore o allenatore: l’estremismo ha portato a guerra e odi, anche nel calcio sono insopportabili le prese di posizione a prescindere».