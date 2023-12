Chiellini e la linguaccia in Juve-Bologna: "La regia tv andò su Dybala ma..."

16 aprile 2022 , la Juve affronta il Bologna all'Allianz Stadium per la 33ª giornata del campionato di Serie A . Milan e Inter si contendono il titolo mentre la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a difendere il quarto posto che vale l'accesso in Champions League . Poco prima del fischio d'inizio di Luca Sacchi, Giorgio Chiellini viene ripreso mentre fa la linguaccia. Tutti pensano fosse rivolto a Dybala e alla sua tipica esultanza ma, in realtà, non andarono così le cose.

Chiellini e il retroscena della linguaccia

Qual filmato è diventato virale sui social ma a distanza di oltre un anno l'ex capitano della Vecchia Signora ha chiarito tutto: "Stavo scherzando, ma non con Dybala. Era per un compagno di Nazionale, Orsolini, che gioca nel Bologna ed era appena entrato. E mi aveva detto: 'Vengo a...'. Vabbè ci siamo capiti. Non si può dire... diciamo a farmi gol. Per darmi una lezione o qualcosa di simile. E gli ho detto: 'Ok dai, sono qui. Ti sto aspettando'. Lui è un ragazzo molto simpativo e scherzavamo tanto insieme. Abbiamo avuto un gran rapporto in Nazionale ed è per questo che ho scherzato con lui. Ma quel giorno la regia televisiva era andata prima su di me e poi su Dybala".

