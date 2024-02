Juve-Frosinone, chi gioca al posto di Danilo. L'idea di Allegri per l'attacco

TORINO - Nonostante i due punti raccolti nelle ultime quattro partite, nonostante sia ormai sfumata la corsa scudetto, il popolo bianconero non abbandona la Juventus nel momento più critico della stagione. Anzi. Si stringe ancora più forte a fianco dei giocatori: domenica, all’ora di pranzo, l’Allianz Stadium sarà infatti esaurito per l’ennesima volta. Sono già stati tutti venduti i biglietti per la sfida contro il Frosinone che vedrà poco più di 40 mila spettatori. E poco importa se in programma non ci sia una partita di cartello ma un’avversaria affrontata addirittura già due volte in questa annata (una in Serie A con l’1-2 allo Stirpe e una in Coppa Italia con il 4-0 di Torino), poco importa se l’ora costringe i tifosi che provengono da lontano a levatacce.