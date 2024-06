Trezeguet, la Juve e i consigli a Motta e Vlahovic: "Il resto conta poco"

Piedi per terra, poi, sui singoli. A cominciare da Kenan Yildiz : "Con i giovani bisogna essere molto cauti: la Juventus dal secondo posto in giù non piace molto al pubblico. La maglia numero 10 è pesante: ad alcuni, qui, non è andata benissimo. Non bisogna mettergli pressione, ma è un giocatore interessante, Motta saprà gestirlo". Non manca un cenno a Dusan Vlahovic : "Lui è consapevole che deve dare di più: agli attaccanti qui chiedono il gol, il resto conta poco". Dopodiché lo elogia ai microfoni di Sky Sport: «Credo che Vlahovic sia molto importante per la squadra. Lo ribadisce anche lui: deve continuare a crescere. È giovane e credo che il nuovo tecnico dovrà lavorare moltissimo con lui".

Trezeguet menziona anche Federico Chiesa: "Il cambiamento, come quello di un allenatore, può motivare di più i giocatori". Cautela quando gli viene chiesto di possibili obiettivi, come Mason Greenwood: "Si è preso una rivincita al Getafe, ma il Getafe non è la Juventus, anche se è cresciuto in un grande club come il Manchester United". Poi un abbraccio ideale all'ex compagno Antonio Conte: "Napoli si dovrà aspettare un allenatore molto motivato e con i suoi metodi. Sarà protagonista perché lo è sempre stato ovunque. Credo sia stata una scelta molto importante"

Un’ultima considerazione sul momento della Juve - "Ora c’è una squadra che sta dominando, ma i bianconeri stanno lavorando per tornare. Bisogna aspettarli, ma l’anno prossimo dovranno essere protagonisti: lo dice la storia" - poi la chiusura sugli Europei: "La Francia credo rimanga la favorita per qualità individuali e collettivo. Ha un allenatore vincente. L’Italia sta dimostrando di avere una certa qualità. Spalletti è l’uomo giusto e non può nascondersi dietro la storia: vuole fare un grande percorso". Non sono parole, ma tavole della legge.