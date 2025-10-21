Real Madrid-Juve, la probabile formazione di Tudor: i due ballottaggi

Tudor, che Juve sarà?

Rispetto alla sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami, Tudor stavolta proporrà una Juventus con un centrocampo più organico. Un classico 3-5-2, con la mezzala destra (Koopmeiners al momento sembra in vantaggio su McKennie) che in fase di possesso potrebbe alzarsi, per permettere a Yildiz di svariare sul fronte opposto. E non sarebbe la prima volta per i bianconeri: Tudor, infatti, ha scelto un assetto simile per la gara contro l’Inter - forse la più temibile delle avversarie affrontate fin qui - per soffocare il palleggio dei tre centrocampisti nerazzurri, e cercare di sfruttare le ripartenze veloci in campo aperto. Probabile, dunque, che contro la squadra di Xabi Alonso, Tudor adotti uno spartito gara simile. Davanti a Di Gregorio, spazio al trio composto da Gatti, Rugani e Kelly. In mezzo, dovrebbero rivedersi Locatelli, Thuram e Koopmeiners, con Cambiaso e Kalulu sulle rispettive corsie, mentre in attacco dovrebbe essere Dusan Vlahovic ad affiancare Kenan Yildiz. Si tratta, però, di un ballottaggio a tre apertissimo, con David e Openda che comunque - in caso di esclusione - avranno le proprie chance nel corso della partita. Specie se la Juventus dovesse trovarsi a rincorrere.