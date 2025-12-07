Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte

La Juventus è pronta a giocarsi un match importantissimo al Maradona contro il Napoli . Una gara che nasconde al suo interno anche storie particolari come il ritorno di Spalletti nella città in cui ha vinto il primo scudetto in Serie A o ancora Conte ad affrontare quei bianconeri che per lui sono stati più di una casa da giocatore e poi anche da allenatore. Un mix di emozioni da resettare poi sul campo perché la Vecchia Signora vuole provare a dare continuità alle tre vittorie arrivate in serie tra Bodo, Cagliari e Udinese in Coppa Italia. Sette risultati utili consecutivi da quando il tecnico di Certaldo siede sulla panchina bianconera. Dall'altra c'è un Napoli in grado di cambiare marcia dopo il ko di Bologna, da cui sono arrivate tre vittorie e il passaggio del turno in Coppa Italia coi sardi. Al netto di questo per entrambi gli allenatori c'è da fare i conti con le assenze : Bremer, Gatti, Vlahovic, Milik da un lato, De Bruyne, Meret, Lukaku, Anguissa, Gilmour e Lobotka dall'altro.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, Spalletti ha anche citato il proprietario bianconero: "Una Juventus come il mio Napoli dello scudetto (La Grande Bellezza)? Qui mi rifaccio alle parole di Elkann che ha detto che tutti fanno riferimento alla storia della Juve ma non sanno che futuro avrà. Con una società del genere si può tornare verso quello che vogliono i tifosi. Poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza . Il percorso sarà diluito nel tempo".

Per Kenan Yildiz la sfida al Maradona potrebbe servire anche a spezzare un taboo . Il turco, infatti, è il giocatore che ha partecipato a più reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che non hanno ancora contribuito a una singola marcatura in trasferta : sette, quattro reti e tre assist.

19:10

Spalletti su Koopmeiners: "Gli voglio bene"

Se c'è un giocatore che dall'arrivo di Spalletti ha visto il proprio rendimento crescere in maniera esponenziale, questo è Teun Koopmeiners. Sull'olandese l'allenatore bianconero ha detto: "Lui è un calciatore elegante, geniale, estroso, sa fare più cose e ha personalità. Mi aspetto che una volta visto quello che lui fa in campo, ci sia sempre lo step successivo. Deve essere così. Il campo è talmente grande che ti permette di trovare cose nuove da fare vedere a chi ti vuole bene, e io gli voglio un po' di bene".

19:05

Occhio a David Neres: pericolo numero uno

Se c'è un giocatore del Napoli che andrà tenuto particolarmente d'occhio, questo è David Neres. Il brasiliano ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A: 3 reti e 2 assist. Il passaggio al 3-4-3 ha esaltato le sue caratteristiche e la squadra di Luciano Spalletti dovrà cercare di limitarlo in ogni modo.

19:00

I prossimi impegni della Juventus

Ma quella contro il Napoli sarà soltanto il secondo (dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese) dei tanti impegni bianconeri di dicembre. Per la squadra di Spalletti sarà un vero e proprio tour de force:

Juventus-Pafos : 10 dicembre

: 10 dicembre Bologna-Juventus : 14 dicembre

: 14 dicembre Juventus-Roma : 20 dicembre

: 20 dicembre Pisa-Juventus: 27 dicembre

18:55

Il momento di forma delle due squdre

I padroni di casa stanno vivendo un buon momento di forma, reduci da 4 vittorie nelle ultime 4 partite giocate tra tutte le competizioni. Nonostante le assenze di giocatori chiave come De Bruyne e Anguissa, infatti, la squadra di Conte è riuscita a reinventarsi e rimanere pericolosa. Positivo anche il periodo della Juventus, che non perde dallo scorso 26 ottobre, contro la Lazio. Da quel giorno soltanto risultati utili, con 5 vittorie e 3 pareggi.

18:49

Juve e Napoli, numeri a confronto in Serie A