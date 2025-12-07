Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte

La Juventus è pronta a giocarsi un match importantissimo al Maradona contro il Napoli. Una gara che nasconde al suo interno anche storie particolari come il ritorno di Spalletti nella città in cui ha vinto il primo scudetto in Serie A o ancora Conte ad affrontare quei bianconeri che per lui sono stati più di una casa da giocatore e poi anche da allenatore. Un mix di emozioni da resettare poi sul campo perché la Vecchia Signora vuole provare a dare continuità alle tre vittorie arrivate in serie tra Bodo, Cagliari e Udinese in Coppa Italia. Sette risultati utili consecutivi da quando il tecnico di Certaldo siede sulla panchina bianconera. Dall'altra c'è un Napoli in grado di cambiare marcia dopo il ko di Bologna, da cui sono arrivate tre vittorie e il passaggio del turno in Coppa Italia coi sardi. Al netto di questo per entrambi gli allenatori c'è da fare i conti con le assenze: Bremer, Gatti, Vlahovic, Milik da un lato, De Bruyne, Meret, Lukaku, Anguissa, Gilmour e Lobotka dall'altro.
Juventus, la formazione ufficiale contro la Juventus
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz. All. Spalletti.
A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.
Yildiz, mal di trasferta
Per Kenan Yildiz la sfida al Maradona potrebbe servire anche a spezzare un taboo. Il turco, infatti, è il giocatore che ha partecipato a più reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che non hanno ancora contribuito a una singola marcatura in trasferta: sette, quattro reti e tre assist.
Spalletti cita Elkann
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, Spalletti ha anche citato il proprietario bianconero: "Una Juventus come il mio Napoli dello scudetto (La Grande Bellezza)? Qui mi rifaccio alle parole di Elkann che ha detto che tutti fanno riferimento alla storia della Juve ma non sanno che futuro avrà. Con una società del genere si può tornare verso quello che vogliono i tifosi. Poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza. Il percorso sarà diluito nel tempo".
Napoli-Juve in numeri: il confronto tra McTominay e Locatelli
Spalletti su Koopmeiners: "Gli voglio bene"
Se c'è un giocatore che dall'arrivo di Spalletti ha visto il proprio rendimento crescere in maniera esponenziale, questo è Teun Koopmeiners. Sull'olandese l'allenatore bianconero ha detto: "Lui è un calciatore elegante, geniale, estroso, sa fare più cose e ha personalità. Mi aspetto che una volta visto quello che lui fa in campo, ci sia sempre lo step successivo. Deve essere così. Il campo è talmente grande che ti permette di trovare cose nuove da fare vedere a chi ti vuole bene, e io gli voglio un po' di bene".
Occhio a David Neres: pericolo numero uno
Se c'è un giocatore del Napoli che andrà tenuto particolarmente d'occhio, questo è David Neres. Il brasiliano ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A: 3 reti e 2 assist. Il passaggio al 3-4-3 ha esaltato le sue caratteristiche e la squadra di Luciano Spalletti dovrà cercare di limitarlo in ogni modo.
I prossimi impegni della Juventus
Ma quella contro il Napoli sarà soltanto il secondo (dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese) dei tanti impegni bianconeri di dicembre. Per la squadra di Spalletti sarà un vero e proprio tour de force:
- Juventus-Pafos: 10 dicembre
- Bologna-Juventus: 14 dicembre
- Juventus-Roma: 20 dicembre
- Pisa-Juventus: 27 dicembre
Il momento di forma delle due squdre
I padroni di casa stanno vivendo un buon momento di forma, reduci da 4 vittorie nelle ultime 4 partite giocate tra tutte le competizioni. Nonostante le assenze di giocatori chiave come De Bruyne e Anguissa, infatti, la squadra di Conte è riuscita a reinventarsi e rimanere pericolosa. Positivo anche il periodo della Juventus, che non perde dallo scorso 26 ottobre, contro la Lazio. Da quel giorno soltanto risultati utili, con 5 vittorie e 3 pareggi.
Juve e Napoli, numeri a confronto in Serie A
Spalletti: "La sfida contro il Napoli sarà un esame di maturità"
"Esame di maturità? Sì, si può mettere anche così. Dobbiamo farci trovare pronti. Sappiamo che è una gara difficile, contro i campioni d'Italia e sappiamo quale sia la loro forza. Se si ha l'ambizione di fare passi in avanti è quello con cui ci dobbiamo confrontare", queste le parole di Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza della partita contro il Napoli: "Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Ci sono partite che restano nella storia e questa è una delle partite che può dire molto sul futuro del nostro campionato e gli dedicheremo tutta la forza che abbiamo".
Juventus, la probabile formazione contro il Napoli
Quella contro il Napoli non è mai una partita come le altre per la Juventus e per questo Luciano Spalletti si prepara a schierare la sua formazione migliore. Scelte praticamente obbligate in difesa, dove Kalulu, Kelly e Koopmeiners si preparano a essere ancora titolare. Ballottaggio invece a centrocampo mentre in attacco David si prepara a prendere il posto dell'infortunato Vlahovic.
Dove vedere Napoli-Juventus
La sfida tra Napoli e Juventus, valida per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma alle 20:45, sarà visibile in esclusiva sull'app di Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire l'incontro anche con la diretta testuale di Tuttosport.
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)