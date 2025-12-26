Juve, le ali destre che hanno fatto la storia: la top ten bianconera

8) Domenico Marocchino

Un giorno Tardelli disse: «Se riuscivi a stare nella Juve di Platini e dei sei campioni del mondo, allenandoti così poco e male, significa che avevi una classe immensa. E forse che eri anche un po’ cretino per quello che hai sprecato». Marocchino da parte sua rimpiange poco o niente. Si è divertito e ha fatto divertire. E sì, aveva una classe immensa.