La Juve deve averne almeno due! L'altra richiesta di Elkann a Carnevali, il piano riparte così

Si cambia musica, a partire dal settore giovanile . In casa Juventus l'approdo di Giovanni Carnevali sembra aver subito portato una ventata d'aria nuova, con tante modifiche da apportare nel modus operandi e nell'organizzazione societaria che richiederanno del tempo . Un'area su cui intervenire con decisione appare essere proprio quella delle giovanili. Le ultime due gestioni targate Giuntoli e Comolli, infatti, hanno modificato alcuni equilibri organizzativi o hanno portato ad una insufficiente attenzione a un comparto che, nel decennio precedente, aveva costruito un patrimonio tecnico importante.

Juve, Carnevali e l'obiettivo settore giovanile

Da quel vivaio sono emersi talenti capaci di arrivare in prima squadra, come Kenan Yildiz, oppure di generare valore sul mercato, come nel caso di Dean Huijsen, ceduto però troppo presto. Una partenza precoce che ha fatto sì che la Juventus non potesse beneficianre pienamente né sul piano sportivo né (appieno) su quello economico. Quando John Elkann ha affidato l'incarico di amministratore delegato a Carnevali, tra gli obiettivi indicati c'era anche quello di rilanciare il percorso di crescita interna, tornando a inserire stabilmente nella rosa della prima squadra due o tre giocatori provenienti dal settore giovanile bianconero che culmina con la Next Gen.

Dall'U17 alla Next Gen, l'impegno per i giovani

In quest'ottica, Carnevali sta approfondendo la conoscenza dell'universo bianconero. Nelle scorse ore ha fatto visita al centro sportivo di Vinovo, dove ha seguito da vicino l'Under 17, che sarà impegnata nella Final Four Scudetto, e si è confrontato a lungo con Gianluca Pessotto. Sono inoltre previsti incontri con Claudio Chiellini, direttore sportivo della Next Gen, per definire insieme una strategia finalizzata a rilanciare e sviluppare ulteriormente il settore giovanile, una risorsa sempre più fondamentale per un club italiano chiamato a coniugare competitività e sostenibilità economica.