Spalletti, diretta conferenza Genoa-Juventus: le dichiarazioni

La Juve torna in campo: i bianconeri impegnati nel turno infrasettimanale contro il Genoa, alla ricerca del bis dopo il successo contro il Lecce. Luciano Spalletti è rimasto soddisfatto dell'approccio al Via Del Mare ("Abbiamo giocato un primo tempo molto serio, di livello, da squadra di rango"), ed è da lì che vorrà ripartire, fin dalla sfida di domani contro i rossoblù. Come di consueto, a presentare la sfida in conferenza stampa alla vigilia, proprio il tecnico dei bianconeri.