Spalletti, diretta conferenza Genoa-Juventus: le dichiarazioni
La Juve torna in campo: i bianconeri impegnati nel turno infrasettimanale contro il Genoa, alla ricerca del bis dopo il successo contro il Lecce. Luciano Spalletti è rimasto soddisfatto dell'approccio al Via Del Mare ("Abbiamo giocato un primo tempo molto serio, di livello, da squadra di rango"), ed è da lì che vorrà ripartire, fin dalla sfida di domani contro i rossoblù. Come di consueto, a presentare la sfida in conferenza stampa alla vigilia, proprio il tecnico dei bianconeri.
Genoa-Juve, Spalletti in conferenza
Dalle 16 le parole in tempo reale della conferenza stampa di Luciano Spalletti.
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