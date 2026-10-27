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Spalletti, diretta conferenza Genoa-Juventus: le dichiarazioni

In sala stampa il tecnico bianconero alla vigilia del match contro la squadra di De Rossi: le parole in tempo reale
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Pubblicato il 27.10.2026, 15:30

1 min

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La Juve torna in campo: i bianconeri impegnati nel turno infrasettimanale contro il Genoa, alla ricerca del bis dopo il successo contro il Lecce. Luciano Spalletti è rimasto soddisfatto dell'approccio al Via Del Mare ("Abbiamo giocato un primo tempo molto serio, di livello, da squadra di rango"), ed è da lì che vorrà ripartire, fin dalla sfida di domani contro i rossoblù. Come di consueto, a presentare la sfida in conferenza stampa alla vigilia, proprio il tecnico dei bianconeri.

Genoa-Juve, Spalletti in conferenza

Dalle 16 le parole in tempo reale della conferenza stampa di Luciano Spalletti.

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