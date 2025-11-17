Panatta: “Sinner come Haaland”. Poi la teoria su Cahill: “È rimasto perché…”

Panatta analizza il successo di Sinner contro Alcaraz

Panatta si sofferma poi su un aspetto: “Sinner è un giocatore straordinario, che ha nella testa la sua parte migliore. Scende in campo con le idee chiare - continua -, poi ci riesce quasi sempre. A un certo punto le percentuali di servizio di prime in campo erano nettamente a favore di Alcaraz, ma lui era sempre avanti. Riesce sempre a compensare in qualche modo: quando sbaglia troppo da fondo, gioca benissimo al servizio; quando non è perfetto alla battuta, è solidissimo da fondo. L’ho visto in questa partita come lo ricordavo 3 mesi fa, ovvero un tennista che da fondo è granitico, tirava molto forte e si muoveva molto bene. L’altro ha fatto dei miracoli e anche degli errori grossolani. Alla fine vince quasi sempre Jannik e contro Alcaraz ha vinto con pieno merito. L'infortunio non l’ha condizionato perché lui si è messo molto bene, probabilmente ha avuto una piccola contrattura. Nella spinta dei piedi era sempre lui”.