Diretta Berlusconi: camera ardente, funerali, gli aggiornamenti

Imprenditore, politico, uomo di televisione e sport. Berlusconi è stato tutto questo e tanto altro ancora. La notizia della sua morte nella mattinata di lunedì 12 giugno, avvenuta dopo il peggioramento degli ultimi giorni a causa della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo, ha scosso il mondo intero. Ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano per accertamenti, il Cavaliere non ce l'ha fatta ed è deceduto all'età di 86 anni. Quattro volte Presidente del Consiglio, alla guida il Milan ha messo in bacheca 29 trofei - tutti gli altri presidenti messi insieme ne contano 20 - e dal 2018 era proprietario del Monza, club che ha portato dalla Serie C alla A ottenendo uno strepitoso 11° posto nella massima serie. Nella mattinata di lunedì il peggioramento, la chiamata ai familiari e infine la morte. Una morte che lascia un vuoto incolmabile. Berlusconi è stato senza dubbio uno degli uomini più influenti del Novecento e già dai minuti seguenti la notizia del decesso il mondo intero lo ha omaggiato stringendosi intorno al dolore della famiglia. Segui in tempo reale sul nostro sito tutti gli aggiornamenti di giornata.