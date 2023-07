Inter, shopping a Londra: pronto l'assalto a Balogun

Inter, Balogun resta il primo nome

Balogun resta il primo nome, ha 22 anni, è reduce da un’ottima annata in prestito al Reims ed è in vendita, anche se il prezzo è alto, più di 40 milioni. L’Inter nei prossimi giorni proverà un primo approccio con i Gunners, prospettando un’offerta simile a quella che il Chelsea aveva accettato per Lukaku, ovvero un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni più bonus per superare idealmente i 40. Basterà? Difficile dirlo. Nelle ultime ore, però, ha scalato le gerarchie Scamacca, elemento che evidentemente darebbe maggiori garanzie a Inzaghi sulla conoscenza del nostro campionato (ma anche come caratteristiche tecniche, essendo il classico ariete d’area di rigore che l’Inter non ha). L’attaccante del West Ham vuole tornare in Italia e pubblicamente si è esposto in favore della Roma, tant’è che sempre in questi giorni il ds giallorosso Pinto volerà a Londra per chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni. Il West Ham, che ha investito dodici mesi fa 36 milioni per acquistarlo dal Sassuolo, vorrebbe una formula più “solida” ed è qui che potrebbe inserirsi l’Inter che grazie alla cessione di Onana ha maggiori disponibilità rispetto alla Roma.

Inter, gli altri nomi per l'attacco e la questione Sommer

Bisogna comunque sbrigarsi. Rimane poi il nome di Beto (Udinese), più indietro Taremi (Porto). È tornato di moda pure l'ex Alexis Sanchez, svincolatosi dall'Olympique Marsiglia, ma un eventuale ritorno, molto difficile, sarebbe comunque legato alla partenza di Correa (che aspetta offerte dall'Arabia). Questione portiere. Il Bayern non ha ancora trovato un sostituto di Sommer e finché non lo avrà preso, difficilmente darà il via libera allo svizzero per il quale c’è già un’intesa con l’Inter (4.5 milioni). Il 2 agosto Sommer sarà presumibilmente fra i pali nell’amichevole a Singapore contro il Liverpool, poi tornerà in Germania in attesa di novità. Per il secondo portiere, Trubin dello Shakthar rimane in salita, aumentano le quotazioni di Audero.