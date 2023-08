Berardi-Juventus? Si può fare ma a una condizione: ecco quale. E Kostic...

TORINO - Partiamo da Forte dei Marmi , Versilia , per la precisione dal celebre Bagno Angelo, luogo di ritrovo dei vip. Lì ieri a pranzo si sono incontrati Leonardo Bonucci e Daniele Pradé , con le rispettive famiglie: una foto da lontano finita sui social ha fatto in fretta il giro del web, alimentando le voci su un passaggio dell’ex capitano bianconero alla Fiorentina che avrebbe del clamoroso .

Ma il club viola si è prontamente mosso per smentire categoricamente l’interesse nei confronti di Leo, il quale rimane da separato in casa alla Continassa, in attesa di un’altra sistemazione o di vedere come andrà a finire il braccio di ferro con la società bianconera, con tanto di carte bollate.