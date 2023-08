La Juve e la formazione dei desideri: trattative, obiettivi, sogni mercato

La Juventus si avvicina all'inizio della prossima Serie A mentre avanza il calciomercato targato Giuntoli . La squadra di Max Allegri , tra acquisti e cessioni, continua a monitorare varie possibilità in tutte le zone del campo oltre alla situazione Lukaku-Vlahovic per affrontare la nuova stagione al meglio.

Di seguito ecco la formazione schierata con il 3-4-1-2 dei sogni di mercato e degli obiettivi della Vecchia Signora per l'annata 2023/2024.

Donnarumma/Bento

Nonostante in porta la Juve possa continuare a fare affidamento sul solito Szczesny, il club bianconero continua a monitorare la situazione di Donnarumma al Psg e di Bento, portiere brasiliano classe 1999 dell'Athletico Paranaense che rappresenta uno dei profili migliori in Sudamerica per quanto riguarda il suo ruolo. Al momento, in ogni caso, non c'è nessuna trattativa avviata.