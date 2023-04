Champions, Top e Flop di Milan-Napoli: da Brahim Diaz ad Anguissa

MILANO - Al Milan di Stefano Pioli basta il mancino in corsa di Ismaël Bennacer a 5' dalla fine del primo tempo per portarsi a casa l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. È stato un euroderby italiano vibrante, ricco di occasioni, con gli azzurri partiti subito forte (doppia clamorosa chance già al 1') e i rossoneri che hanno risposto colpo su colpo sfiorando il gol con Leao a metà della prima frazione di gioco, dopo una progressione impressionante, e il raddoppio con Kjaer, il cui colpo di testa in pieno recupero si è stampato sulla traversa. Rimane dunque tutto aperto in vista del ritorno in programma martedì alle 21 al Maradona, quando però Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa (espulso) e Kim che, diffidato, si è beccato il giallo da Kovacs. Ci sarà da verificare anche le condizioni di Victor Osimhen, out per il primo round al Meazza e ancora in dubbio per la gara decisiva.