Pagliuca e corsa scudetto: “Inter più forte ma non è finita perché la Juve..."

Poteva essere un turno favorevole alla Juve , ma i bianconeri non vanno oltre l'1-1 a Marassi contro il Genoa e l' Inter ne approfitta volando a +4 grazie al 2-0 inflitto alla Lazio all'Olimpico . "Fuga decisiva? I presupposti sono questi ma la Juve, non avendo le coppe, è pericolosa - commenta Gianluca Pagliuca ai microfoni di Radio Anch'io Sport su RadioUno -. Il Milan dopo l'eliminazione dalla Champions avrà voglia di rivalsa, il Napoli non lo vedo ancora morto. L'Inter è la squadra più forte, la più completa ma non è ancora detta. Andrei molto cauto, è ancora dura".

Pagliuca sorpreso da Sommer

L'ex portiere nerazzurro sottolinea poi la grande tenuta difensiva della squadra di Simone Inzaghi (undici clean sheet) e spende parole importanti su Sommer, che non sta facendo rimpiangere Onana: "Non me l'aspettavo, è stata una piacevola sorpresa. Con Eintracht, Bayern e nazionale aveva dimostrato di essere un buonissimo portiere ma non mi aspettavo che si inserisse così velocemente nel campionato italiano. Quest'anno l'obiettivo primario non è la Champions ma vincere il campionato".

