Juventus, il patto dei giocatori a cena. Con Pogba al posto d'onore

Nei momenti di difficoltà la Juventus resta unita. I bianconeri di Allegri, penalizzati con 15 punti in meno in Serie A, si trovano davanti ad una situazione complicata in cui il gruppo deve farsi forza per risalire in classifica in attesa degli sviluppi sulla questione Plusvalenze. La squadra ha già dimostrato di avere un grande cuore e una grande forza di volontà nel reagire alle difficoltà, come dimostrato dal pareggio casalingo per 3-3 contro l'Atalanta. Il prossimo impegno sarà nuovamente all'Allianz Stadium contro il Monza (già battuto in Coppa Italia per 2-1) e la Vecchia Signora è obbligata a tornare a vincere per guadagnare posizioni.