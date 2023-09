Allegri, conferenza Empoli-Juve: Alex Sandro, Fagioli e la quota Champions

La Juventus è pronta a tornare in campo dopo il pareggio nella prima all'Allianz Stadium contro il Bologna. I bianconeri, che hanno chiuso il mercato senza particolari sussulti, dopo aver vinto e convinto nella prima partita di campionato contro l'Udinese non sono riusciti a replicarsi in casa contro la squadra di Thiago Motta. Domani c'è la trasferta di Empoli, che lo scorso anno fu tragica per risultato (1-4) e per il fatto che si giocò letteralmente pochi minuti dopo la sentenza che tolse 10 punti alla Vecchia Signora.