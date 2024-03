Pogba, nuovo messaggio social: “Aspettatevi...”. La reazione dei tifosi

Paul Pogba torna a farsi sentire sui social. Il francese, dopo il messaggio molto profondo pubblicato nel giorno del suo 31° compleanno, stavolta ha postato una foto mentre lavora in palestra sulla cyclette accompagnata da un messaggio piuttosto enigmatico: "Aspettatevi l'inaspettato". Parole da decriptare che potrebbero essere legate al suo futuro e che hanno scatenato i commenti dei tifosi, pronti a dargli coraggio per affrontare questo difficile periodo. "Io ci credo Paul", "On espère te revoir sur le terrain", "Keep it hero .God is with you in every moment", "Hope you'll be back soon we miss you", "The king is back": questi i tanti messaggi di incoraggiamento per il centrocampista francese che è stato condannato a quattro anni per doping dopo essere risultato positivo al pentadeidroepiandrosterone, un ormone precursore del testosterone, durante il controllo effettuato il 20 agosto dopo la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Juventus, partita terminata 3-0 per la Vecchia Signora alla quale il Polpo non ha però preso parte restando in panchina.