Juve-Fiorentina: da Miretti e Scudetto a crisi e ansia Champions. E Chiesa...

Fermare l'attacco viola: il lavoro alla Continassa

Ma come mai la Fiorentina non ha fatto il salto di qualità per lottare con le big quest'anno? Il tasto dolente è sicuramente la fase offensiva, che non raccoglie quanto semina l'impostazione di gioco del tecnico nato a Karlsruhe. Bella ma spesso sterile, la Viola ha difficoltà ad andare in rete. E alla Continassa, siccome in Coppa si è riusciti a tornare alla piacevole abitudine del clean sheet, ieri si è lavorato in maniera approfondita sulla fase difensiva, con esercizi mirati su disposizione della squadra e possesso palla schierato. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta e viene più facile se non si subisce gol...