Motta, diretta conferenza Fiorentina-Juventus: le dichiarazioni

Reagire nel match contro la Fiorentina: è questo il messaggio che la Juve si impone dopo la brutta sconfitta casalinga contro l'Atalanta. Il ko con i bergamaschi ha inevitabilmente lasciato strascichi, con la posizione di Thiago Motta che non sembra più essere così salda e con i primi nomi di possibili sostituti venuti fuori. Ma il tecnico bianconero mantiene il focus sul campo, con la volontà di conservare il preziosissimo quarto posto in classifica che consentirebbe alla Juve di partecipare alla prossima Champions League. Alla vigilia della sfida di Firenze (dove le condizioni metereologiche sono ancora da monitorare), Motta presenta la gara in conferenza stampa.