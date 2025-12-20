Juve-Roma, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti-Gasperini, duello Champions

Continuare sulla scia della "vittoria più importante", come Luciano Spalletti ha definito il successo di domenica scorsa a Bologna. È questo l'obiettivo che si prefigge la Juve , a partire dal big match di questa sera contro la Roma . Una sfida, quella dell' Allianz Stadium , che potrebbe consentire ai bianconeri di avvicinare sensibilmente il quarto posto, occupato proprio dai giallorossi di Gian Piero Gasperini . Una partita dai 1000 significati, condita da tanti grandi ex e con la Juve che, nell'ultima gara casalinga del 2025, proverà a calare il tris di vittorie dopo il successo in Champions col Pafos e quello già citato con il Bologna . Di contro i capitolini, caricati da un avvio di stagione estremamente positivo, proveranno invece a rilanciare le ambizioni di vertice, approfittando del weekend di stop per Inter, Milan e Napoli dovuto alla Supercoppa .

Le prime idee di mercato

La Juve ha drizzato le antenne pure sul fronte offensivo. Non solo ha nel mirino il centrocampista di manovra e di ragionamento - sia chiaro: resta assolutamente la priorità, al primo posto in ogni lista, algoritmica o meno - ma anche un doppione di Vlahovic, e molto più che di Openda e David, entrambi con caratteristiche non esattamente affini alle partite e alle prestazioni oggi nella testa del tecnico toscano, dal quale ieri è arrivata una chiara indicazione e proprio sul fronte mercato di riparazione.

"Spalletti mago, vi spiego il mantra"

Il doppio ex Marco Motta ha raccontato qualche segreto dell'allenatore della Juventus in un'intervista esclusiva a Tuttosport: "Preparava le gare nel dettaglio, con intuizioni geniali. E poi è un mago nei rapporti interpersonali: si sforza di capire come ragiona ogni singolo giocatore senza venir meno alla sua ironia". Poi il difensore ha svelato anche altri retroscena.

