Juve-Roma, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti-Gasperini, duello Champions

Continuare sulla scia della "vittoria più importante", come Luciano Spalletti ha definito il successo di domenica scorsa a Bologna. È questo l'obiettivo che si prefigge la Juve, a partire dal big match di questa sera contro la Roma. Una sfida, quella dell'Allianz Stadium, che potrebbe consentire ai bianconeri di avvicinare sensibilmente il quarto posto, occupato proprio dai giallorossi di Gian Piero Gasperini. Una partita dai 1000 significati, condita da tanti grandi ex e con la Juve che, nell'ultima gara casalinga del 2025, proverà a calare il tris di vittorie dopo il successo in Champions col Pafos e quello già citato con il Bologna. Di contro i capitolini, caricati da un avvio di stagione estremamente positivo, proveranno invece a rilanciare le ambizioni di vertice, approfittando del weekend di stop per Inter, Milan e Napoli dovuto alla Supercoppa.
Le prime idee di mercato
La Juve ha drizzato le antenne pure sul fronte offensivo. Non solo ha nel mirino il centrocampista di manovra e di ragionamento - sia chiaro: resta assolutamente la priorità, al primo posto in ogni lista, algoritmica o meno - ma anche un doppione di Vlahovic, e molto più che di Openda e David, entrambi con caratteristiche non esattamente affini alle partite e alle prestazioni oggi nella testa del tecnico toscano, dal quale ieri è arrivata una chiara indicazione e proprio sul fronte mercato di riparazione.
"Spalletti mago, vi spiego il mantra"
Il doppio ex Marco Motta ha raccontato qualche segreto dell'allenatore della Juventus in un'intervista esclusiva a Tuttosport: "Preparava le gare nel dettaglio, con intuizioni geniali. E poi è un mago nei rapporti interpersonali: si sforza di capire come ragiona ogni singolo giocatore senza venir meno alla sua ironia". Poi il difensore ha svelato anche altri retroscena.
Juve-Roma e i dati Opta
Ranieri carica la Roma
Nel giorno di una partita per lui particolare tra la sua Roma e la Juventus (sulla cui panchina si è seduto tra il 2007 e il 2009) l'ex tecnico ha parlato a margine della cerimonia degli 'Oscar dello Sport' al Salone d’Onore del Coni. "Io ho ancora tanti sogni da realizzare, ma bisogna lavorare duramente per raggiungerli". Poi ha fatto un punto anche sul mercato.
Gasperini e il rapporto con Spalletti
"Il rapporto con Luciano è sicuramente amichevole, quando era all'Inter è capitato di incontrarci, quando era con la Nazionale ci sentivamo spesso perché ci erano i giocatori che lui convocava ed è venuto spesso a Zingonia. Adesso che è con la Juve ci sentiamo poco, però ci saluteremo, il clima tra noi due è sereno" - ha spiegato Gasperini. QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA.
Spalletti fa chiarezza su David
"David? Hanno fatto bene a non portarlo a cena…La prima volta che lo hanno invitato ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole e non l’han più portato (ride ndr)" - ha spiegato Spalletti in conferena stampa. Qui tutte le dichiarazioni alla vigilia del big match contro la Roma.
Roma senza difesa, sorpresa Juve
La sfida tra Juventus e Roma entra sempre più nel vivo, a pochissime ore dall'inizio del match. In palio tre punti fondamentali per restare agganciati al treno della Champions League, con la Roma attualmente a quota 30 punti saldamente al quarto posto in classifica, a +4 sulla squadra di Spalletti. Ma Gasperini deve fare i conti con un'emergenza in difesa: Ndicka è in Coppa d'Africa e il ko di Hermoso lo ha costretto a una scelta importante. I bianconeri invece ritrovano una sorpresa tra i convocati.
Le probabili formazioni
Questi i possibili undici titolari scelti da Spalletti e Gasperini:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ziolkowski; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
Juventus-Roma: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Spalletti e Gasperini è in programma alle ore 20.45 presso l'Allianz Stadium. Sarà possibile assistere all'incontro in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn. Qui su Tuttosport la diretta testuale.
Allianz Stadium - Torino