“Il prossimo mercato senza Comolli”, “Tudor non lo voleva nessuno”, “Invece dei 100 milioni…”

La Juve contro il Bologna ha vinto e convinto, consolidando ancora di più il quarto posto e tenendo a distanza Roma e Como (il calendario della lotta Champions). Una crescita importante ed evidente, come sottolineato da Emiliano Viviano dagli studi di Pressing: "La squadra è più completa, ben allenata, sta bene in campo, hanno preso fiducia, si divertono (svelato il motivo dell'esultanza). Non mi sorprende". L'ex bianconero Massimo Mauro ha confermato: "I risultati sono frutto del lavoro fatto da Spalletti e da tutti. Senza Thuram e Yildiz la Juve ha vinto serenamente. Settimana prossima credo che faranno un pareggino contro il Milan e andranno entrambe in Champions". Ma Riccardo Trevisani la pensa in maniera diversa: "Beh, è meglio se vincono… Abbiamo fatto tante volte delle critiche alla dirigenza, sul mercato, la punta. Invece il rinnovo di Spalletti senza sapere se la squadra sarebbe arrivata quarta o quinta è un capolavoro. Da quando ha rinnovato ora la squadra è davanti e di tanto".