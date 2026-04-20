“Il prossimo mercato senza Comolli”, “Tudor non lo voleva nessuno”, “Invece dei 100 milioni…”

La Juve contro il Bologna ha vinto e convinto, consolidando ancora di più il quarto posto e tenendo a distanza Roma e Como (il calendario della lotta Champions). Una crescita importante ed evidente, come sottolineato da Emiliano Viviano dagli studi di Pressing: "La squadra è più completa, ben allenata, sta bene in campo, hanno preso fiducia, si divertono (svelato il motivo dell'esultanza). Non mi sorprende". L'ex bianconero Massimo Mauro ha confermato: "I risultati sono frutto del lavoro fatto da Spalletti e da tutti. Senza Thuram e Yildiz la Juve ha vinto serenamente. Settimana prossima credo che faranno un pareggino contro il Milan e andranno entrambe in Champions". Ma Riccardo Trevisani la pensa in maniera diversa: "Beh, è meglio se vincono… Abbiamo fatto tante volte delle critiche alla dirigenza, sul mercato, la punta. Invece il rinnovo di Spalletti senza sapere se la squadra sarebbe arrivata quarta o quinta è un capolavoro. Da quando ha rinnovato ora la squadra è davanti e di tanto".
Il rinnovo di Spalletti sembra aver dato nuova vita alla squadra, come sottolineato da Sabatini: "Il rinnovo è stato importante, se la Juve continua così può arrivare seconda. Locatelli ha giocato la prima partita dopo il rinnovo e credo abbia giocato la miglior partita da quando sta alla Juventus". Ma non è stata l'unico fattore dietro alla striscia di vittorie bianconere secondo Zampini: "Un'altra cosa che è cambiata secondo me è il calendario. La Juve a febbraio ha avuto un pizzico di sfortuna e alcune colpe, però erano partite complicate una dopo l'altra. Il pareggio di Gatti ha permesso di giocare con più tranquillità un mese meno complesso. Quel gol, come la Roma l'ha subito come se fosse la finale del campionato, la Juve invece ha pensato 'Ora tocca a noi'".
Con Spalletti dall'inizio, la Juve avrebbe potuto lottare per lo Scudetto?
La domanda che molti tifosi si pongono ora è soltanto una: e se Spalletti fosse stato scelto come allenatore a inizio stagione, la Juve avrebbe lottato per lo scudetto? Viviano si è detto dubbioso: "Con questa rosa non lo so, ma probabilmente sì. Anche perché con Spalletti dall'inizio il mercato sarebbe stato diverso". Molto più duro, invece, Trevisani: "Con un allenatore dall'inizio sì (ride ndr). Però l'Inter se continua a giocare a questo ritmo potrebbe fare 90 punti. La Juve anche con questo mostro in panchina non credo sarebbe riuscita a farli. Magari poteva farne 83 invece dei 75 che farà, ma non credo che avrebbe potuto lottare per lo scudetto". Ma che l'Inter questa stagione sia di un altro livello, era chiaro dall'inizio secondo Mauro: "Chi ne capisce di calcio come me e Trevisani ha sempre detto che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto facilmente".
Franco Ordine, invece, ha voluto porre l'attenzione sul grande stato di forma della squadra: "A me ha colpito lo stato di salute della Juve, vanno al doppio. E non è che è il fatto che il Bologna era reduce dall'Europa League. Perché sono messi bene in campo? A dama conta quello, qui c'entra anche l'aspetto fisico. Poi vinci 1-0 senza meritartelo contro l'Atalanta, se ne dimenticano e vai avanti sulla spinta".
"Il mercato non lo farà Comolli ma Spalletti"
Se da una parte i bianconeri sono concentrati su questo finale di stagione, dall'altra la dirigenza sta già cominciando a pensare alla prossima estate. "Il punto fondamentale è uno solo: l'intesa evidente tra Spalletti e John Elkann - ha detto Ordine -. Con tutto il rispetto per Comolli, nel suo mercato ha peggiorato la situazione. Basta vedere David e Openda. Questa intesa diretta vuol dire che il prossimo mercato verrà fatto sulle indicazioni di Spalletti e non di Comolli". Zampini ha quindi aggiunto: "Secondo me la cosa intelligente è che la Juve scelga. La verità è che Tudor lo hanno scelto senza scegliere, non lo voleva nessuno. Era chiaro che alla prima difficoltà sarebbe saltato. Ad aprile, invece, hanno detto al mondo che i calciatori non avevano più alibi e che credevano in Spalletti".
Viviano ha voluto spezzare una lancia in favore di David: "I gol li ha sempre fatti. Forse è mancato nelle prestazioni anche perché la squadra non performava. La Juve deve fare un grande attaccante, ma David può restare". Non è d'accordo Sabatini: "Per me continua a non essere da Juve". E Zampini: "Ma se è un'alternativa, è una signora alternativa. Ma Spalletti vuole un altro centravanti". Trevisani ha aggiunto: "Se ne prendono uno per reparto la Juve può fare più di quegli 80 punti e può lottare per lo scudetto con chiunque che non faccia 100 punti".
Il problema è Di Gregorio? Botta e risposta sul mercato: "Serve..."
Ma quindi quali potrebbero essere le mosse sul mercato della Juve? Viviano non ha dubbi: "Servono 4 acquisti che facciano la differenza, l'allenatore che fa la differenza già ce l'hanno". Secondo Ordine però la priorità è una sola: "Prima di tutto serve un portiere". Ma l'ex estermo difensore la vede diversamente: "Secondo me è l'acquisto meno importante. Di Gregorio è stato criticato più di quello che non ha reso. Secondo me è da Juventus. Poi se lo paragoni a Buffon no". Anche Trevisani la pensa come Viviano: "Se devono fare 3 acquisti, prima prendo un attaccante, poi un centrocampista e poi un difensore. Solo dopo un portiere. Anche perché l'Inter ci sta dimostrando che si può vincere anche con un portiere che para poco. Il Napoli ha vinto due scudetti con Meret, il portiere conta fino a un certo punto".
In questo botta e risposta si è quindi inserito Sabatini: "Per me Meret è un po' più bravo di Di Gregorio. Ma a parte questo è chiaro che se alla Juve metti dentro Lewandowski, Bernardo Silva o Goretzka, un difensore e anche Alisson, diventa una squadra molto candidabile come anti Inter". Secondo Zampini il problema della Juve è chiaro: "Secondo me anche in queste partite che la Juve sta vincendo meritatamente, c'è sempre un momento in cui non la chiudono del tutto. Poi la riapri là. Per quello servono giocatori di qualità". "Ma quello dipende dal fatto che tu crei 50 e realizzi 10 - ha risposto Ordine -. Se hai un centravanti come si deve, realizzi 25/30". Ma per Zampini il problema è un altro: "La Juve manca di cattiveria. Invece di spendere 100 milioni, basta spendere 10 o un parametro zero, ma gente di carisma, dei leader".
La moviola della partita
Graziano Cesari ha invece analizzato la direzione di gara di Mariani in Juve-Bologna: "È stato un turno dove è andato tutto molto liscio. Mariani ha risposto alla grande in Juve-Bologna, un arbitro mondiale. Guardiamo al gol di David: qui c'è un fuorigioco passivo di Kelly, non punibile. David parte nettamente dietro la linea difensiva, non c'è nessun giocatore che impatta o disturba Ravaglia o Pobega. Sono stati molto bravi a capirlo dal vivo".
In un'altra occasione, invece, i tifosi del Bologna si sono lamentati per un contatto tra Locatelli e Freuler: "I due lottano in area e Mariani è bravissimo. Freuler scappa, Locatelli lo rincorre ma non c'è nessun fallo basso o trattenuta, è solo un appoggio col petto sulla schiena".
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La Juve contro il Bologna ha vinto e convinto, consolidando ancora di più il quarto posto e tenendo a distanza Roma e Como (il calendario della lotta Champions). Una crescita importante ed evidente, come sottolineato da Emiliano Viviano dagli studi di Pressing: "La squadra è più completa, ben allenata, sta bene in campo, hanno preso fiducia, si divertono (svelato il motivo dell'esultanza). Non mi sorprende". L'ex bianconero Massimo Mauro ha confermato: "I risultati sono frutto del lavoro fatto da Spalletti e da tutti. Senza Thuram e Yildiz la Juve ha vinto serenamente. Settimana prossima credo che faranno un pareggino contro il Milan e andranno entrambe in Champions". Ma Riccardo Trevisani la pensa in maniera diversa: "Beh, è meglio se vincono… Abbiamo fatto tante volte delle critiche alla dirigenza, sul mercato, la punta. Invece il rinnovo di Spalletti senza sapere se la squadra sarebbe arrivata quarta o quinta è un capolavoro. Da quando ha rinnovato ora la squadra è davanti e di tanto".
Il rinnovo di Spalletti sembra aver dato nuova vita alla squadra, come sottolineato da Sabatini: "Il rinnovo è stato importante, se la Juve continua così può arrivare seconda. Locatelli ha giocato la prima partita dopo il rinnovo e credo abbia giocato la miglior partita da quando sta alla Juventus". Ma non è stata l'unico fattore dietro alla striscia di vittorie bianconere secondo Zampini: "Un'altra cosa che è cambiata secondo me è il calendario. La Juve a febbraio ha avuto un pizzico di sfortuna e alcune colpe, però erano partite complicate una dopo l'altra. Il pareggio di Gatti ha permesso di giocare con più tranquillità un mese meno complesso. Quel gol, come la Roma l'ha subito come se fosse la finale del campionato, la Juve invece ha pensato 'Ora tocca a noi'".