Vlahovic spacca gli esperti Juve: "Dusan nove ideale per Lucio", "Ma basta, meglio Kolo"

I migliori attaccanti internazionali sfilano e segnano a raffica dall’altra parte del mondo. Ma, gira e rigira, in casa Juventus si finisce sempre per parlare del vecchio inquilino. Secondo Nicola Amoruso, profondo conoscitore della materia, Dusan Vlahovic ha poco da invidiare ai centravanti ora impegnati Oltreoceano: “Il fatto che non abbia ancora trovato sistemazione non significa necessariamente che nessuno lo voglia. Il serbo è un top in quel ruolo”. Quindi, fosse in Carnevali, lo chiamerebbe subito per riaprire il discorso rinnovo? “Per quello che chiede Spalletti al suo attaccante e quelle che sono le sue caratteristiche… Certamente sì. Poi ci sono anche i bilanci e altre considerazioni da fare. In giro, però, non vedo molti attaccanti disponibili con quelle capacità e quel potenziale, per questo ritengo possa essere la scelta giusta. Mi sembra abbia finito il campionato con grande mentalità e tanta voglia di Juve. Spalletti lo ha coinvolto nel suo gioco e gli ha dato grande fiducia: è ciò che cambia la vita a un centravanti e i gol che ha fatto quando non era infortunato lo hanno dimostrato. Mi auguro che si arrivi a un’intesa”.