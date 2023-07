Milan, Pioli: "Tonali grave perdita. Ringrazio Maldini e Massara"

La nuova stagione è alle porte e per tanti club è arrivato il momento di ripartire e iniziare i ritiri per preparaersi al meglio per l'inizio della prossima Serie A ad agosto. Non solo la Juventus , che è arrivata alla Continassa per i primi test , ma nella giornata odierna, lunedì 10 luglio, anche il Milan si è ritrovato questa mattina. I giocatori rossoneri sono arrivati attorno all'ora di pranzo a Milanello per ritrovarsi tutti assieme, o quasi visto che mancheranno all'appello i Nazionali. Non solo la squadra, perchè nel quartier generale del club sono arrivati anche i dirigenti: Moncada , uno degli uomini mercato dopo l'addio di Maldini e Massara , assieme al neo ds D'Ottavio oltre a Furlani e l'allenatore Stefano Pioli .

Ben 29 i ragazzi convocati dal tecnico con ben 9 Primavera e i tre nuovi acquisti: Loftus Cheek, Sportiello e Romero. A questi si aggregheranno poi tutti i ragazzi convocati con le rispettive nazionali nel mese di giugno (Maignan, Kjaer, Theo, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè, De Ketelaere, Leao, Saelemaekers, Giroud) e che hanno goduto di una settimana in più di vacanza, il loro rientro è previsto tra una settimana (17-18 luglio) pochi giorni prima della partenza per la Tourneé negli Stati Uniti. Prima dell'allenamento delle ore 17 ha parlato in conferenza stampa il mister dei rossoneri, Stefano Pioli.

Milan, Pioli carica la squadra: "Vinciamo anche senza Ibra"

Milan, conferenza Pioli

Verso le 14:30 ha preso il via la conferenza stampa di Stefano Pioli per dare il via al ritiro della nuova stagione. Le sue prime sensazioni: "C'è grande emozione perché ritornare qui e rivedere tuttiè sempre emozionante. Abbiamo tanta voglia di lavorare per schiarire le idee". Dalle emozioni al 'turbolento' mese di giugno con gli addii di Maldini e Massara: "Ci tengo a ringraziarli in primis perché se sono qui è merito loro. Tra noi c'è stata grande stima e affetto, poi il club ha preso un'altra direzione e io mi sono sempre sentito al centro del progetto. Con Paolo abbiamo avuto molte discussioni, più nell'anno dello Scudetto che l'anno scorso. Su alcune questioni non eravamo d'accordo, ma avevamo sempre stima e rispetto". Su Cardinale: "L'ho sentito stamattina e mi ha motivato per la nuova stagione".

L'allenatore ha poi parlato di obiettivi: "Quando alleni un club come il Milan l'obiettivo è sempre quello massimo, cercando di essere competitivi e vincere qualcosa". Pioli ha continuato parlando di cambiamenti tattici e del calendario: "Mi sento come un architetto di una casa che dà garanzie, ma che va rivisitata qualche zona per renderla migliore. Prossima Serie A? E' un terreno scivoloso...Le squadre dobbiamo affrontare tutte vogliamo partire carichi e motivati per iniziare col piede giusto. I rivali per lo scudetto sono sempre i soliti, ma le griglie le fate voi che negli ultimi due anni non ci avete mai indovinato...Sarà un campionato difficile".