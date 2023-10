Pioli e quel record con la Juve: il 1° nella storia Milan a realizzarlo?

Ora dopo ora monta l'attesa per il big match tra Juventus e Milan in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Il Diavolo arriva al match con un ruolino di ben sette successi e un solo ko - nel derby contro l'Inter (5-1) - e vincendo anche stasera risponderebbe ai nerazzurri, vittoriosi per 3-0 contro il Torino , e balzerebbe nuovamente in vetta alla classifica . La Vecchia Signora, invece, è chiamata a confermare i buoni risultati di questo avvio di stagione.

Milan-Juve, le assenze e gli uomini più attesi

Pioli deve fare i conti con le squalifiche di Maignan e Theo Hernandez mentre Allegri non avrà a disposizione Danilo per infortunio e Pogba e Fagioli per le squalifiche. Tra i bianconeri convocati Chiesa, non al meglio e dunque probabile panchinaro, e Vlahovic che dovrebbe tornare al centro dell'attacco dopo aver saltato Atalanta e Torino per l'infortunio alla schiena. Il serbo deve anche sfatare il tabù Meazza: l'impianto milanese è quello italiano dove ha giocato più minuti (370) in tutte le competizioni senza trovare il gol. Occhio a Tomori: l'inglese ha segnato i primi due gol in Serie A ai bianconeri su sviluppi di palla inattiva - il terzo in questa stagione contro il Cagliari -.