Sonego svela la verità più grande su Sinner: “Quasi tutti i tennisti sanno che…”

Sonego sul patteggiamento di Sinner con la Wada

Sulla vicenda è intervenuto anche Lorenzo Sonego che a La Repubblica dichiara: "Jannik può sempre contare su di me. Sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop e l'attesa non farà che aumentare la sua voglia. Per questo motivo tornerà più forte di prima. Secondo me ha fatto bene ad accettare il patteggiamento: purtroppo, la durata dei processi e l’attesa delle sentenze per questi casi sono cose troppo lunghe e non adatte a uno sport come il tennis". Sulle critiche dei colleghi commenta: "Credo che in generale certi giudizi negativi facciano molta più eco degli elogi. Ma sono sicuro che la maggior parte dei tennisti sia con Jannik. Perché sanno benissimo che domani potrebbe succedere esattamente la stessa cosa a loro".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito