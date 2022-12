Talenti Mondiali: da Weah e Musah a Ounahi e Ramos. È partita l'asta

Un Mondiale ben fatto può cambiare la carriera di un calciatore. C’è chi si fa conoscere, chi dimostra di valere un investiment o, chi entra nel gotha dei top player ipervalutati che possono essere oggetto del desiderio solo per pochi. Solo per i club più ricchi e blasonati del panorama europeo.

Azzedine Ounahi (Angers) - Marocco

Di lui Luis Enrique ha detto: "Mi ha sorpreso positivamente il numero 8, non ricordo come si chiama, chiedo scusa. Ma... Mamma mia. Gioca molto bene. Le qualità di elementi come Hakimi, Ziyech, En-Nesyri e Amrabat sono evidenti e li conosciamo bene, ma lui non ha smesso un attimo di correre. È spettacolare, ne ho parlato anche con il mio staff. Buona fortuna davvero". Azzedine Ounahi, 22enne, fino a due stagioni fa giocava nella terza serie del campionato francese, il Championnat National; ora è in forza all’Angers. Era nella lista degli osservati speciali del Torino, ad esempio, oltre che della Fiorentina.