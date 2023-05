I calciatori più preziosi della Serie A squadra per squadra secondo il Cies

Come ogni anno il CIES (Centro Internazionale degli Studi Sportivi) ha stabilito il valore di mercato più alto di un giocatore squadra per squadra. Da Carlos Agusto fino ad arrivare a Lautaro Martinez dell'Inter , una lista di 20 giocatori della Serie A stilati su un modello statistico. Oltre a questo dato ha riportato la proporzione in percentuale rispetto al valore dell'intera rosa. Di seguito la lista completa.

20. Carlos Augusto (Monza)

L'esterno brasiliano è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Monza e il suo rendimento nel massimo campionato è a conferma di quanto la sua crescita sia misurata anche dal valore cresciuto partita dopo partita. Determinante in zona gol con assist e reti decisive, il CIES l'ha valutato sul mercato sui 4 milioni, il 13% rispetto a quello della rosa.

19. Isak Hien (Hellas Verona)

Il centrale dei veneti, per rendimento, è uno dei migliori della sua squadra e soprattutto nelle ultime partite sta risultando determinante per i punti raccolti dalla squadra. Il CIES gli ha assegnato un valore da 5 milioni, pari all'8% di quell'intera rosa.

18. Kevin Agudelo (Spezia)

Trenta due le presenze sin qui in stagione per il colombiano dei liguri, sempre in campo e soprattutto dotato di una buona duttilità visto che può essere utilizzato sulla trequarti, come mezzala oppure come esterno d'attacco. Il suo valore secondo il CIES è di 5 milioni, il 9% di quello della rosa nel complesso.