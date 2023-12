Pagelle Frosinone: Soulè tocca tanti palloni, Kaio Jorge fa reparto da solo

FROSINONE - È stato un match molto equilibrato e ricco di emozioni quello dello Stirpe tra Frosinone e Juve. Alla fine, ad uscirne vincitori sono i bianconeri di Massimiliano Allegri, portati al trionfo dalla meravigliosa rete di Yildiz, la prima in Serie A per il ragazzo turco, e dal colpo di testa di Dusan Vlahovic, partito in panchina e decisivo con il suo ritorno al gol dopo tre partite all'asciutto - l'ultima volta aveva segnato all'Inter, era il 26 novembre -. Niente da recriminare per i gialloblù di Eusebio Di Francesco, che avevano trovato il pari con Baez a inizio secondo tempo e sfiorato il vantaggio con il destro di Harroui neutralizzato da un intervento super di Szczesny.