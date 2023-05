Juventus-Cremonese, la probabile formazione: turnover Allegri

La sfida contro la Cremonese con un occhio a giovedì, quando a Siviglia si decreterà la finalista di Europa League. La Juventus e Massimiliano Allegri si rituffano in campionato e optano per il turnover nonostante il tecnico, in conferenza stampa, abbia dichiarato che la “gara più importante è sempre quella più vicina”. È certo che ci sarà un cambio in porta dove giocherà Perin al posto di Szczesny mentre in difesa ci sarà il recupero di Bremer, che aveva saltato l’andata della semifinale contro Mendilibar, e a centrocampo quello di Rabiot, che era uscito malconcio dalla stessa sfida dopo il fallo di Badé, il mancato rigore e il sonno del Var.