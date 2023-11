Pagelle Juve: McKennie non molla, Bremer chirurgico, Kostic mister assist

Voti e giudizi del match dello Stadium contro il Cagliari, vinto dai bianconeri per 2-1: Chiesa si scuote nella ripresa, per Cambiaso un avvio di partita in salita

Stefano Salandin 12 . 11 . 2023 10:27 1 min JuventusJuve-CagliariPagelle

123 … 14 Successiva Juventus Tutte le notizie sulla squadra La Juve fa il suo dovere: batte il Cagliari e sorpassa l'Inter per una notte. E lo fa segnando entrambe le reti nella ripresa, sfruttando la capacità di trasformare i calci piazzati in palle gol. I bianconeri colpiscono due volte, confermandosi implacabili anche nei colpi di testa: dalla punizione pennellata da Kostic arriva l’1-0 di Bremer al 60'; dagli sviluppi di un corner sempre battuto dall’esterno serbo nasce il raddoppio dieci minuti più tardi, ancora una volta di un difensore, Rugani. Il gol di Dossena rompe l'imbattibilità bianconera dopo 615 minuti e fissa il risultato sul 2-1. Szczesny 6 L’imbattibilità in campionato va in frantumi dopo 615’ senza responsabilità su cui rimuginare notte tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA 123 … 14 Successiva

