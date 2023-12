Allegri, conferenza Juve-Roma: segui la diretta

TORINO - La Juve vuole chiudere alla grande il suo 2023 e sabato alle ore 20.45 ospita all'Allianz Stadium la Roma nel big match della 18ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci da dodici risultati utili consecutivi e rappresentano la grande rivale dell'Inter nella lotta scudetto. Dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa (1-1), la Vecchia Signora ha subito ritrovato il successo battendo 2-1 il Frosinone allo Stirpe grazie alla prima rete nel massimo campionato di Kenan Yildiz, un autentico gioiellino, e al ritorno al gol di Dusan Vlahovic, a secco dalla sfida del 26 novembre contro l'Inter, entrato dalla panchina. Di fronte ci sarà una Roma che, nonostante un avvio con il freno a mano tirato, nell'ultimo turno ha battuto 2-0 i campioni d'Italia del Napoli. I giallorossi di José Mourinho arrivano a Torino con l'obiettivo di far punti per avvicinarsi al quarto posto che al termine della stagione significherebbe qualificazioni alla Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia in programma alle ore 14, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la sfida.