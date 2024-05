Rabiot in bilico, incontro con Giuntoli: quando si scioglie il nodo Juve

Giuntoli e il nodo Rabiot

Nessuna passerella invece per Rabiot (che con Vlahovic e Bremer è stato inserito nella squadra dell’anno della Serie A) il cui futuro resta in bilico. La prossima settimana il dt Cristiano Giuntoli potrebbe incontrare madame Véronique, la mamma agente della mezzala, per discutere se prolungare un’altra volta il contratto in scadenza a fine giugno e presentare quindi una proposta di rinnovo. L’esonero di Massimiliano Allegri, con cui Rabiot aveva un forte legame, potrebbe essere un impedimento per la permanenza del francese, dall’altra parte l’arrivo di Thiago Motta in panchina rappresenta un elemento a favore perché l’italo-brasiliano è stato compagno di squadra del francese al Paris Saint-Germain. Sicuramente il rinnovo o meno di Rabiot è uno dei nodi di mercato che Giuntoli è chiamato a sbrogliare quanto prima, anche perché il francese vuole risolvere la questione prima dell’inizio dell’Europeo.