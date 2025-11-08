Tuttosport.com
Juve-Torino, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Primo derby per Spalletti e Baroni

I bianconeri scendono in campo per provare a centrare la terza vittoria di fila in Serie A
18:00
Serie A - 08.11.2025
Allianz Stadium

18:00
Tanta attesa e tre punti da provare a conquistare: Spalletti è pronto a giocarsi il primo derby della Mole da allenatore della Juventus, anche se non ha potuto presentare la sfida per via della conferenza annullata per l'Assembla degli azionisti. I bianconeri affrontano i granata all'Allianz Stadium per cercare di allungare la striscia di vittorie consecutive in Serie A: con un successo sarebbero tre, dato che manca da inizio stagione. La Vecchia Signora è reduce dalla sfida di Champions League contro lo Sporting, dove si sono visti altri miglioramenti ed è mancato solo il risultato. L'allenatore ha svolto pochi allenamenti ma ha già dato la sua impronta in attesa dell'evoluzione della squadra. Ora Yildiz e compagni sono pronti a rispondere sul campo.

16:00

Juve, la probabile formazione contro il Torino

Luciano Spalletti è intenzionato a proseguire sulla linea della continuità per quanto riguarda la formazione da mandare in campo dal primo minuto. Il tecnico è orientato sì a portare qualche cambio dall'inizio ma soprattutto a confermare le certezze delle prime due uscite sulla panchina della Juve, come l'utilizzo di Koopmeiners come centrale di sinistra. In mediana dubbio Thuram con la possibilità di vedere McKennie al fianco di Locatelli. Vlahovic ancora preferito a David come unico perno offensivo. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE. 

Allian Stadium - Torino

