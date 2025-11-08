Juve-Torino, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Primo derby per Spalletti e Baroni

Tanta attesa e tre punti da provare a conquistare: Spalletti è pronto a giocarsi il primo derby della Mole da allenatore della Juventus, anche se non ha potuto presentare la sfida per via della conferenza annullata per l'Assembla degli azionisti. I bianconeri affrontano i granata all'Allianz Stadium per cercare di allungare la striscia di vittorie consecutive in Serie A: con un successo sarebbero tre, dato che manca da inizio stagione. La Vecchia Signora è reduce dalla sfida di Champions League contro lo Sporting, dove si sono visti altri miglioramenti ed è mancato solo il risultato. L'allenatore ha svolto pochi allenamenti ma ha già dato la sua impronta in attesa dell'evoluzione della squadra. Ora Yildiz e compagni sono pronti a rispondere sul campo.