Juve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Aggiorna

Tre punti per riprendersi il posto Champions: questo l'obiettivo della Juventus contro la Cremonese in casa. I bianconeri sono in salute e vengono dall'ottima prestazione contro il Sassuolo, mentre i grigiorossi sono reduci dal pari contro il Cagliari e non vincono ormai dal 7 dicembre (successo contro il Lecce). Spalletti ha messo tutti sull'attenti: queste non sono gare da sbagliare. E la Vecchia Signora ha una grande occasione per accorciare le distanze anche sulle prime tre, visto che nessuna ha vinto. All'Allianz Stadium c'è in palio molto più di una vittoria, ma una sfida che può confermare la crescita e le ambizioni della squadra.

18:44 1996, l'anno di Del Piero Da oggi disponibile su SkySport la seconda parte dello speciale '1996, l'anno di Del Piero' (QUI LA PRIMA PARTE). In questa seconda metà tanti gli aneddoti raccontati da 'Pinturicchio': il momento più buio, la finale di Champions e quella della Intercontinentale. Senza tralasciare retroscena riguardanti suoi ex compagni di squadra come Zidane e Vialli 18:30 Buffon: "Juve in crescita! Fossimo ai nastri di partenza..." Il capo delegazione della Nazionale ha partecipato all'evento organizzato dalla Regione Liguria per la chiusura di 'Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport'. Buffon ha parlato, tra i vari argomenti, anche della Juventus e di Spalletti: "È partita con un piccolo gap da recuperare: se lo devi recuperare a squadre come Inter e Napoli diventa complicato. Ma ormai da un mese a questa parte, al di là di qualche pareggino che può aver fatto storcere la bocca, io penso che la mano del mister sia inequivocabile ed evidente. La Juve secondo me è una squadra in grande crescita, che se fossimo ai nastri di partenza avrebbe le carte in regola per giocarsi lo Scudetto" Juventus Buffon: "Si vede la mano di Spalletti alla Juve" 18:20 Pronta l'offerta per Chiesa È praticamente pronta l’offerta al Liverpool per Federico Chiesa: già nelle prossime ore arriverà la comunicazione ai Reds sulle intenzioni formali dei bianconeri, chiamati ad alzare inevitabilmente la posta per rispondere alle richieste degli inglesi. La formula del prestito rimarrà invariata, si lavora però sulla trasformazione del diritto di riscatto in obbligo (QUI I DETTAGLI) 18:10 Obiettivo Mingueza Se è vero che il campo rimane elemento preponderante, il mese di gennaio è anche quello del calciomercato. I bianconeri proveranno a puntellare la rosa, diversi i profili seguiti. Uno degli ultimi nuovi venuti alla ribalta è quello di Oscar Mingueza, terzino (ma all'occorrenza anche centrale) del Celta Vigo, con un passato al Barcellona. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, la concorrenza è folta ma la Juve ci pensa seriamente come colpo a parametro zero. Eppure non è da escludere neppure un tentativo per farlo arrivare fin da subito... 18:00 Dove seguire la partita Questa sera Juventus e Cremonese si sfidano all'Allianz Stadium, con lo start del match fissato alle 20.45. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita, che sarà visibile su Dazn ma non soltanto (TUTTI I DETTAGLI)

17:55 Quali le scelte di formazione? Chi scenderà in campo per la Juve? Spalletti sembra orientato a schierare il 4-2-3-1 nella prima gara del girone di ritorno. In porta ci sarà ovviamente Di Gregorio, il quartetto difensivo dovrebbe vedere Kalulu e Cambiaso sugli esterno, con al centro Bremer e Koopmeiners. Per centrocampo e attacco... (NELLA GALLERY LA PROBABILE FORMAZIONE) Juventus Juventus-Cremonese, la probabile formazione di Spalletti: difesa a 4 e chi gioca in attacco 17:50 I convocati di Spalletti Il tecnico bianconero, in vista della sfida con la Cremonese, dovrà fare a meno di qualche giocatore. Oltre gli assenti certi come Milik, Vlahovic, Gatti e Rugani, nelle ultime ore in casa bianconera sono state monitorate le condizioni fidiche di Conceicao e Kelly, reduci da un affaticamento muscolare. Nel primo pomeriggio è arrivata la risposta ufficiale (QUI I DETTAGLI) 17:45 Juve, con la Cremonese per la Champions La Juve scende in campo questa sera contro la Cremonese. All'Allianz Stadium gli uomini di Luciano Spalletti proveranno a conquistare punti pesanti in chiave classifica: in caso di successo i bianconeri agguanterebbero Roma e Napoli (con gli azzurri che hanno però una gara da recuperare) e soprattutto il quarto posto che vale la Champions Allianz Stadium - Torino