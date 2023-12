"I migliori 50 allenatori al mondo in attività": Mourinho neanche in Top 10

Chi sono i 50 migliori allenatori del mondo? A questa domanda ha provato a dare una risposta il portale FourFourTwo, che secondo un'analisi approfondita non solo dei risulati finora ottenuta dai tecnici, ma anche del potenziale del quale sembrano essere in possesso, ha provveduto a stilare una graduatoria con annesse motivazioni.

I migliori allenatori del mondo, la top 50 Non mancano i tecnici italiani, che allenano in Serie A o all'estero così come tanti nomi a sorpresa che si candidano al ruolo di protagonisti nel breve e lungo termine. 50. Enzo Maresca (Leicester) Mikel Arteta non è l'unico discepolo di Pep Guardiola. Enzo Maresca, al comando della classifica della Championship con il Leicester, primeggia sulle orme dell'allenatore spagnolo. Le Foxes, retrocesse lo scorso anno, non hanno intenzione di aspettare per ritornare a giocare in Premier League e si sono affidate ad un giovane esordiente che, però, ha già un buon bagaglio di esperienza.

49. Sebastian Hoeness (Stoccarda) In un campionato come la Bundesliga in cui le sorprese sono una routine, lo Stoccarda ne fa sicuramente parte, guidata dal suo bomber Guirassy. Dietro la crescita della squadra c'è la mente di Sebastian Hoeness, nipote della leggenda del Bayern Monaco, Uli. Il prossimo sogno è la Champions League, buon sangue non mente.

48. Magne Hoseth (KÍ Klaksvík) Il KÍ Klaksvik è diventato il primo club delle Isole Faroe a qualificarsi per le fasi a gironi di una competizione europea (Conference League). Un piccolo miracolo firmato dal norvegese Hoseth, che ha sfiorato anche la Champions League, arrendendosi solo al terzo turno preliminare contro il Molde.

47. Peter Bosz (PSV) Quello di Peter Bosz non è un nome nuovo. Ha fatto il giro d'Europ, allenando l'Ajax, il Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen e, più recentemente, il Lione. Al PSV sta mettendo in mostra le sue idde ed è in cima alla classifica di Eredivisie.

46. Christian Streich (Friburgo) Nella sua dodicesima stagione alla guida del Friburgo: Streich ha allenato sempre e solo la squadra tedesca. La retrocessione nel 2014/2015 avrebbe potuto segnare la fine del suo mandato, ma il ritorno immediato in Bundesliga gli è valso il riscatto e la conferma. Nel 2022 ha raggiunto la finale della DFB-Pokal 2022, persa ai rigori contro il Lipsia.

45. Will Still (Stade de Reims) L'allenatore di origine belga ha costruito una squadra fantastica. In Ligue 1 la sua difesa a tre è rimasta imbattuta da ottobre a marzo della scorsa stagione. Anche in questa stagione il Reims è ripartito alla grande sotto la guida di Still.

44. Rafa Benitez (Celta Vigo) Gli anni esaltanti in cui ha vinto la Champions League e la FA Cup con il Liverpool sono lontani ma Rafa Benitez è ripartito alla grande con il Celta Vigo in Liga.

43. Gary O'Neil (Wolverhampton) Gary O'Neil è stato esonerato dopo aver ottenuto la savezza in Premier League con il Bournemouth ma si è immediatamente rilanciato alla guida del Wolverhampton. L'ex centrocampista ha mostrato flessibilità tattica la scorsa stagione e sta facendo lo stesso nelle Midlands. Carisma allo stato puro.

42. Edin Terzic (Borussia Dortmund) Il Borussia Dortmund è quasi riuscito a interrompere l'egemonia del Bayern Monaco in Bundesliga nella scorsa stagione, e Terzic ha avuto un ruolo fondamentale. Il Dortmund gioca un ottimo calcio, con una squadra vivace. Perdere Jude Bellingham in estate avrebbe devastato sportivamente chiunque, ma il quarantunenne ha trasformato senza problemi la sua squadra in un'altra forza formidabile.

41. Thomas Frank (Brentford) Il danese Thomas Frank è il terzo allenatore più longevo della Premier League dietro Jurgen Klopp e Pep Guardiola e, sotto molti aspetti, si è dimostrato più versatile di entrambi. Adattando la sua squadra per diventare più fisica in Premier League ha cambiato tra il suo 4-3-3 in un 3-5-2.

