Torino-Juventus, la diretta: le formazioni ufficiali

TORINO - L'una è reduce da tre sconfitte - con Inter, Sassuolo e Napoli - e un pareggio (l'1-1 interno con il Napoli), l'altra, che sembrava aver invertito la rotta con il netto 3-0 inflitto al Bologna, è caduta prima a San Siro con il Milan, poi in Champions con il Maccabi Haifa: Torino e Juventus si affrontano nel sentitissimo derby della Mole valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A e in palio c'è molto più dell'8° posto in classifica, con i granata che - con una vittoria - potrebbero operare il sorpasso ai danni dei cugini. "Avranno emozione e carattere", così Juric, in conferenza stampa, ha messo in guardia i suoi circa l'avversario con cui si batteranno a partire dalle ore 18. "Loro aggrediscono e danno intensità, sarà una partita difficile", il pensiero invece di Max Allegri.