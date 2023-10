Juve ultimissime, la diretta: le notizie bianconere di oggi 12 ottobre

TORINO - Sono ore calde in casa Juve: dal caso Fagioli, indagato dalla Procura di Torino per un giro di scommesse su una piattaforma pirata, alle possibili alternative in mediana per Allegri fino al lavoro di recupero di Chiesa, out nel derby contro il Torino e in ritiro a Coverciano per preparare le sfide contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17). Ecco il racconto della giornata dal mondo bianconero.