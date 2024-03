Juve, il piano è chiaro: le scelte di Allegri e il dato Napoli che fa sperare

Napoli-Juve, le scelte di formazione

Strategia peraltro complicata dalle assenze citate: per prestanza fisica e doti di corsa, Rabiot e McKennie sono perfetti sia per fare muro sia per ribaltare velocemente l’azione. Lo sono di meno i loro sostituti, che con sempre maggiori probabilità saranno Cambiaso Alcaraz , con l’inserimento di Weah sulla fascia destra al posto dell’ex Bologna: proveranno a compensare con rapidità e aggressività in fase difensiva e con maggiore qualità nelle ripartenze, che dovranno basarsi più su passaggi veloci che sulle corse palla al piede.