Bayeye-Pogba e Sanabria-Chiesa, derby e caso maglie: “Noi tifosi Toro umiliati”

TORINO - Gol e spettacolo all'Allianz Stadium nel derby della Mole tra Juventus e Torino. I granata passano in vantaggio due volte, prima con Karamoh e poi con Sanabria, ma a spuntarla sono i bianconeri, in gol con Cuadrado, Danilo, il grande ex Bremer e Rabiot. Nonostante l'ottima prova, il Toro di Ivan Juric esce sconfitto. Grande delusione per i tifosi che, al termine del match, sono andati su tutte le furie per quanto accaduto sul rettangolo verde e negli spogliatoi. I supporters granata, infatti, non hanno preso bene lo scambio di maglia tra Bayeye e Pogba e l'abbraccio tra Sanabria e Chiesa.

Bayeye scambia la maglia con Pogba: tifosi Torino furiosi Era già successo a Segre che, dopo un derby perso, aveva postato sui social uno scatto con la maglia di Dybala; ora tocca a Bayeye. Il centrocampista francese, infatti, nonostante il ko per 4-2 nella stracittadina, subito dopo il triplice fischio si mostra sorridente in compagnia di Paul Pogba - per lo juventino prima gara ufficiale della stagione - mentre ognuno tiene la maglia dell'altro. Un gesto che non è affatto andato giù ai tifosi del Toro. "Senza rispetto, altre quattro pere! Noi soffriamo da cani e voi fate gli amichetti", uno dei commenti. Il post, poi, è stato rimosso ma il danno era ormai stato fatto e il gesto suona più come un'ammissione di colpa. Juventus, Fagioli-Pogba: doppia foto e dedica dopo il ritorno